Експорт гречки з України таки обмежать?

Міністерство економіки України ініціює введення квот на експорт гречки в обсязі 1 тис. тонн до кінця 2010 року.

Відповідний проект постанови «Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року, і порядку видачі ліцензій» опублікований на сайті відомства.

Крім того, документом передбачені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 500 тис. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 200 тис. тонн, жита – 1 тис. тонн.

Передбачається, що постанова набуває чинності з дня публікації.