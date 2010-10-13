"Чорнобильські" підженуть під прожитковий мінімум?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до кінця поточного року опрацювати спільно із соціальними партнерами, зацікавленими громадськими організаціями питання внесення змін до Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо упорядкування формули визначення розмірів соціальних виплат, зокрема виходячи із розміру прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, мета президентського доручення - зняття соціальної напруги серед постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, захист їх прав та інтересів.

Крім того, до березня наступного року уряд має після прийняття узгоджених рішень підготувати та внести в установленому порядку до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо визначення розмірів соціальних виплат).

Відповідно до доручення глави держави, у державному бюджеті до кінця 2011 року повинні бути передбачені, виходячи з реальних фінансових ресурсів, видатки для забезпечення виконання рішень судів щодо соціальних виплат відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".