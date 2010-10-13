Карета швидкої допомоги потрапила під потяг

Сьогодні ввечері неподалік Києва автомобіль швидкої допомоги під час перетину залізничної колії зіткнувся з потягом сполученням «Київ-Трускавець».

Як повідомляє офіційний сайт Транспортної прокуратури, ДТП сталося на залізничному переїзді біля села Тарасівка у Києво-Святошинському р-ні близько 21.00.

Унаслідок зіткнення загинули пасажири автомобіля швидкої медичної допомоги УАЗ 3741.

Водій автомобіля швидкої медичної допомоги та фельдшер отримали тілесні ушкодження та знаходяться у тяжкому стані.

Рух поїздів на вказаній дільниці відновлено о 23.45. Затримка руху поїздів склала 2 год. 45 хв.

Затримка руху поїзда № 49 «Київ-Трускавець» склала 5 годин.

За вказаним фактом прокуратурою з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті Київської області проводиться перевірка.