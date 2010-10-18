У Москві через загрозу вибуху евакуйовано кінотеатр

Після телефонного дзвінка в міліцію невідомого терориста, який повідомив про закладену бомбу в кінотеатрі «Жовтень» у центрі Москви, з будівлі кінотеатру були евакуйовані всі глядачі і персонал.

Як повідомляє Газета.ру, дзвінок про те, що готується вибух, надійшов до міліції сьогодні ввечері.

«З будівлі довелося евакуювати усіх глядачів і персонал. Був перерваний показ усіх фільмів», - цитує видання повідомлення правоохоронних органів російської столиці.

Проте перевірка засвідчила, що ніяких вибухових пристроїв в приміщенні кінотеатру немає. «Нічого підозрілого виявлено не було», - повідомили в правоохоронних органах. Ведеться пошук «телефонного терориста», кінотеатр працює.