Водіїв маршруток одягнуть в уніформу

З 20 квітня усі водії тернопільських маршруток їздитимуть в уніформах. Як повідомив кореспонденту УНІАН ініціатор цієї новації, начальник міського управління транспорту Ігор МЕДИНСЬКИЙ, уніформу управління запроваджує з метою зробити маршрутки більш комфортними і привабливими для пасажирів. Водій маршрутки буде вдягнений у світлу сорочку, галстук і жилетку. Сорочки водії купуватимуть на свій вибір, галстук та жилетки закуплено централізовано за 95 грн. І.МЕДИНСЬКИЙ стверджує, що для реалізації своєї ідеї звертався в кілька місцевих ательє, і зупинився на тому, яке запропонувало найнижчі ціни на комплект жилетки з галстуком.

„Водії в уніформах я бачив у Німеччині та в Канаді, і це виглядає дуже презентабельно. Тому вирішив цю ідею реалізувати у нас”, – пояснив свою ініціативу І.МЕДИНСЬКИЙ. Він також повідомив, що власників автобусів зобов’яжуть стежити, аби з 20 квітня усі їхні водії їздили в уніформах. В іншому випадку, за словами начальника міського управління транспорту, їм загрожуватиме розірвання договору з міськрадою на право здійснення міських перевезень.