На завтра дощі обіцяють тільки півночі України

22 жовтня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде переважно без опадів, лише вночі в Криму та центральних областях, а вдень на півночі країни місцями пройде невеликий дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 7-12 м/с, у західних та північних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на сході та півдні 2-7° тепла, на узбережжі Криму до 10°; вдень 5-10°, у південній частині 8-13° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°.