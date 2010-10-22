Клюєв: термінал СПГ - це національний проект

Україна має намір до кінця 2010 р. укласти довгостроковий контракт щодо освоєння ринку скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомив на прес-конференції перший віце-прем`єр Андрій Клюєв.

"Що стосується терміналу скрапленого газу, ви знаєте, що це національний проект, він будуватиметься. Переговори з цілим рядом країн ведуться щодо підписання контракту. Я думаю, що до кінця року цей процес закінчиться", - сказав він.

Термінал для прийому СПГ в Україні потужністю 10 млрд куб. м за рік може бути збудований в 2012 р. під Одесою. Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту буде представлене до кінця 2010 р. Інвестиції в проект оцінюються в 1 млрд дол. У червні міністр палива й енергетики України Юрій Бойко заявляв, що завдяки терміналу Україна зможе отримати альтернативу російському газу.