Експерт: новий Податковий кодекс підірве економіку країни за півроку

Малий і середній бізнес влаштовує чинна податкова система.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це в ефірі каналу заявив керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр ДАНИЛЮК, коментуючи багатотисячні акції протесту по всій Україні проти ухвалення нового Податкового кодексу.

"Насправді, сьогодні всіх (представників малого та середнього бізнесу – УНІАН) влаштує збереження статус-кво. Усіх влаштує та система, яка була", – сказав О.ДАНИЛЮК.

Він наголосив, що ухвалення розробленого Кабміном проекту Податкового кодексу не сприятиме покращенню податкової системи і закликав владу не вносити до неї змін.

«Те, що нинішня влада називає реформами, такими не є. Тоді, принаймні, не рухайте ті ліберальні зрушення, які зроблено з 1998 року по 2010 рік. Ніяких надій на те, що вони (влада – УНІАН) зможуть зробити щось хороше, немає», – зазначив О.ДАНИЛЮК.

Він вважає, що ухвалення нового Податкового кодексу призведе до обвалу української економіки остаточно в першому кварталі 2011 року.

Крім того, підкреслив О.ДАНИЛЮК, ухвалення Податкового кодексу в нинішніх умовах є незаконним, оскільки не має відбуватися менше ніж за півроку до початку нового бюджетного року. На думку експерта, це суперечить і Бюджетному кодексу, і чинному податковому законодавству, а також і пропонованому новому Податковому кодексу.