Завтра в Україні - до 24° тепла

В Україні в понеділок вдень тепла повітряна маса із Середземного моря обумовить підвищення температури повітря, повідомив Укргідрометцентр.

У понеділок в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних областях дощі із грозами. Вітер південний, 7-12 м/с, вночі в західній частині, а вдень в Україні, крім сходу, місцями пориви 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с. Температура вночі 5-10 тепла, на сході +2-7 тепла, вдень +10-15; у південній частині вночі 8-13 тепла, вдень +15-20, у Криму до +24. У Києві в понеділок без істотних опадів. Вітер південний, днем пориви 17-22 м/с. Температура в Києві вночі 6-8 тепла, вдень +13-15.

ICTV