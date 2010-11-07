У Житомирі спалили «опудало більшовизму»

Сьогодні у Житомирі прихильники ВО «Свобода» на вулиці Великій Бердичівській біля пам’ятника Т.ШЕВЧЕНКУ провели мітинг-реквієм на знак протесту проти відзначення 93-х роковин Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу зібралося близько сотні осіб переважно молодого віку.

Виступаючі на мітингу прихильники ВО « Свободи» зазначали, що ВО « Свобода» виступає проти святкування в Україні 93-х роковин Жовтневої революції «як трагічної дати - комуністично-більшовицького перевороту 7 листопада (25 жовтня) 1917 року».

Учасники мітингу також заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв більшовизму.

Крім прапорів ВО « Свободи» на мітингу також були державні прапори України.

Після мітингу його учасники провели урочисту ходу головною вулицею міста до пам’ятника В.ЛЕНІНУ, де спалили «символічне опудало більшовизму у вигляді п’ятикутної зірки», як вони це самі назвали.

Мітинг та хода пройшли під гаслом «Покажи свою небайдужість до долі мільйонів людей, які загинули від червоної чуми в Україні та усьому світі!» та «Покажи свою силу, запали вогонь в своєму серці!».