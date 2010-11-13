На міжбанку зберігається чистий попит на валюту

Національний банк України (НБУ) констатує, що на міжбанківському валютному ринку з початку листопада ц.р. зберігається чистий попит на іноземну валюту при позитивному сальдо її надходження в країну.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«З початку листопада надходження коштів за зовнішніми запозиченнями й інвестиціями перевищували обсяги їх повернення нерезидентам. Це сприяло підтримці позитивного сальдо валютних надходжень. Водночас, на міжбанківському ринку України зберігався чистий попит на іноземну валюту», - йдеться в повідомленні.

НБУ відзначає, що за вказаний період він проводив інтервенції як з продажу, так і з купівлі іноземної валюти.

За даними регулятора, впродовж останнього тижня спостерігалося зміцнення гривні як на міжбанківському, так і на готівковому валютному ринках на 0,1%.

Офіційний курс гривні до долара США з початку місяця знизився на 0,12% - до 7,9207 грн/дол., а до російського рубля - на 0,66%, до 2,596 грн./10 рублів. Щодо євро гривня зміцнилася на 1,02% - до 10,8514 грн./євро.