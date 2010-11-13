Іноземні інвестори цікавляться портфелем ОВДП в розпорядженні НБУ

Іноземні інвестори цікавляться портфелем ОВДП, яким розпоряджається Національний банк України.

Про це заявив виконавчий директор НБУ з економічних питань Ігор ШУМИЛО під час засідання 11 листопада фінансового прес-клубу «Держоблігації - тиха гавань або зона підвищеного ризику», повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» (13-19 листопада).

За словами чиновника, зниження ризику по ОВДП при збереженні високих дохідностей зробило ці папери більш привабливим інструментом для інвестицій для інвесторів з-за кордону.

«У НБУ можуть з`явитися можливості для продажу цінних паперів зі свого портфеля і викупу валюти, якщо буде істотне перевищення його пропозиції над попитом», - зазначив І.ШУМИЛО.

Коментуючи побоювання деяких експертів, що можливий масовий вихід іноземних інвесторів з вкладень в ОВДП може дестабілізувати, зокрема, валютний ринок, представник НБУ зазначив, що передчасний вихід для них не матиме сенсу при якісній макроекономічній політиці, а можливе посилення гривні в 2011 році і в подальші роки може зробити такі вкладення навіть ще привабливішими.