Мер Києва подякував покупцеві 100-гектарної ділянки за його мільярд

В забудову земельної ділянки на Оболоні площею 113,53 га на вул. Озерна буде вкладено не менше 1,5 млрд. американських доларів інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, така інформація була оприлюднена під час зустрічі Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та першого заступника голови КМДА Дениса БАССА з представником ТОВ «Баскі Плюс - 2004 рік» Олексієм ЛАЗАРЄВИМ з приводу вручення договору купівлі-продажу на цю ділянку. Компанія «Баскі Плюс - 2004 рік» є переможцем земельного аукціону, який відбувся 6 березня 2007 р. Вона придбала найбільшу і найдорожчу на сьогодні земельну ділянку в Києві майже за 1 мільярд гривень. Київський міський голова зазначив, що товариство «Баскі Плюс – 2004 рік» має внести 1 мільярд гривень рівними частинами до кінця 2007 р.

Будівництво на цій території може початися вже наступного року. Планується побудувати житло в комплексі з об’єктами соціально-культурного призначення, школи, дитячі садки, спортивні майданчики і навіть басейн. Також буде споруджено сучасну набережну.

«Я дуже вдячний інвестору, який купив земельну ділянку майже за 1 мільярд гривень, хоча стартова ціна була 869 млн. грн. Також я дуже вдячний всім іншим учасникам торгів, адже ці гроші пішли до спецфонду і будуть спрямовані на будівництво шкіл, лікарень та ремонт доріг. Вони абсолютно не зайві у міському бюджеті», - наголосив столичний мер.

За даними Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, всього по Україні за 2006 рік від продажу землі отримано 1,21 млрд. грн. Водночас у столиці лише за перший квартал 2007 р. отримано понад 1 млрд.1,5 млн. грн. від трьох аукціонів. За словами міського голови, на найближчу сесію Київради планується винести питання про проведення ще 11 аукціонів, які принесуть до бюджету значні кошти, що підуть на допомогу незахищеним верствам населення столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що столична влада намагається виставляти на аукціони не голі земельні ділянки, а готові інвестиційні проекти, що в свою чергу зводить ризики інвесторів до мінімуму.