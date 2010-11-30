Українські моряки відбилися від сомалійських піратів

Сомалійські пірати мало не захопили в полон 29 українців і двох росіян, повідомляє Газета.ру, посилаючись на слова редактора «Морського бюлетеня» Михайла Войтенка.

За інформацією Войтенка, в неділю пірати атакували в Аравійському морі за 300 миль від узбережжя Індії грецький балкер Pistis (балкер – судно для перевезення насипних вантажів), який ішов у східному напрямку з Одеси. Балкер був атакований одним човном, в якому знаходилося четверо піратів, озброєних автоматами Калашникова. Поблизу знаходилося піратське судно-база.

«Капітан зібрав весь екіпаж на містку і повідомив про напад усіма видами зв`язку, судно почало маневрувати, борти балкера були захищені колючим дротом. Пірати зрозуміли, що легкої здобичі не вийде, і досить швидко припинили атаку», – описує подію Войтенко.

Ніхто з екіпажу не постраждав. «Екіпаж на диво великий – 35 осіб, із них 29 громадяни України, двоє – Росії, четверо – Філіппін. Оскільки судно слідує з Одеси на Тайвань, не виключено, у складі екіпажу є супроводжуючі грузу, але що за вантаж, невідомо», – резюмував Войтенко.