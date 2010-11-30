Євро на міжбанку скотилося нижче 10,4

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9630/7,9700, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9650/7,9715. На час закриття торгів цінові рівні досягли позначок 7,9695/7,9760 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2539/0,2543, на 12:00 ціни знизилися до 0,2537/0,2539. На час закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 31,4100 (+0,0800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3090/1,3092, а на 15:00 впали до 1,3003/1,3005.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4315/10,4445, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,3540/10,3685. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,3750/10,3895.