У КМДА обіцяють змерзлим киянам тепло вже сьогодні
18:55, 30 листопада 2010Суспільство
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Та ще й перерахунок зроблять?
Вже сьогодні тепло повернеться у домівки киян, а до кінця тижня місто повністю відшкодує різницю у тарифах на тепло АЕК «Київенерго», заявляє заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, голова КМДА Олександр ПОПОВ “в оперативному порядку провів зустріч з керівництвом НАК «Нафтогаз» України. В результаті переговорів домовлено, що вже сьогодні буде поновлено постачання газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. У свою чергу, місто зобов’язалося погасити різницю в тарифах на тепло до кінця цього тижня”.
О.МАЗУРЧАК додав, що мешканцям тих масивів, які обслуговуються ТЕЦ, буде зроблений перерахунок сплати за відповідні послуги.
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