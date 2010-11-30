У КМДА обіцяють змерзлим киянам тепло вже сьогодні

Вже сьогодні тепло повернеться у домівки киян, а до кінця тижня місто повністю відшкодує різницю у тарифах на тепло АЕК «Київенерго», заявляє заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, голова КМДА Олександр ПОПОВ “в оперативному порядку провів зустріч з керівництвом НАК «Нафтогаз» України. В результаті переговорів домовлено, що вже сьогодні буде поновлено постачання газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. У свою чергу, місто зобов’язалося погасити різницю в тарифах на тепло до кінця цього тижня”.

О.МАЗУРЧАК додав, що мешканцям тих масивів, які обслуговуються ТЕЦ, буде зроблений перерахунок сплати за відповідні послуги.