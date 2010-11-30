У Києві в листопаді продано 989 квартир

У Києві в листопаді цього року було продано 753 квартири на вторинному ринку і 236 – в недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири (44% операцій), 41% припадає на однокімнатні квартири і 15% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (57%) припадає на квартири вартістю до 100 тисяч дол., 27% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 16% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, із середнім показником 1 395 дол./кв.м на вторинному ринку (1 224 дол./кв.м - на первинному).

Найдорожчим у листопаді був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 873 дол./кв.м на вторинному ринку (2 398 дол./кв.м - на первинному).

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року на вторинному ринку житла Києва було продано 765 квартир, на первинному ринку - 213.

У 2009 році на вторинному ринку житла Києва було продано 6,6 тис. квартир, на первинному – 1,4 тис.