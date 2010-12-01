Київським ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 дали газ

Завдяки домовленості між головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ та керівництвом НАК «Нафтогаз» України постачання газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 відновлено у повному обсязі.

Про це інформує прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови адміністрації Олександра МАЗУРЧАКА.

«Температура теплоносія сьогодні складає 80 градусів, що дає можливість тримати опалення та гарячу воду в стабільному режимі», – зазначив О.МАЗУРЧАК.

У мерії відзначають, що до кінця тижня місто повністю відшкодує АЕК «Київенерго» різницю в тарифах на тепло.

Також у КМДА зазначають, що мешканцям масивів, які обслуговуються вказаними ТЕЦ, буде зроблений перерахунок сплати за відповідні послуги в разі їх неякісного надання.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 листопада, Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» через борги обмежило газопостачання ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 компанії «Київенерго».

В “Київенерго” наголосили, що обмеження газопостачання обумовлено заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ.

У компанії зазначили, що до боргів призвели несплата споживачами АК «Київенерго» за спожиту теплову та електричну енергію, а також невідшкодування Київміськдержадміністрацією різниці в тарифах на тепло.

Борг КМДА перед «Київенерго» (різниця в тарифах) становить 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ також вже перевищив 1 млрд. грн.

Пізніше того ж дня О.МАЗУРЧАК повідомив, що О.ПОПОВ “в оперативному порядку провів зустріч з керівництвом НАК «Нафтогаз» України. В результаті переговорів домовлено, що вже сьогодні буде поновлено постачання газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. У свою чергу, місто зобов’язалося погасити різницю в тарифах на тепло до кінця цього тижня”.