Проект Житлового кодексу ще рано виносити на розгляд парламенту

Проект Житлового кодексу до кінця цього року у Верховній Раді розглядатися не буде.

Про це повідомив голова комітету ВР із питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства й регіональної політики Володимир РИБАК у ході засідання комітету.

«У грудні місяці Житловий кодекс розглядатися у Верховній Раді не буде», - сказав він.

У ході обговорення цього питання заступник голови комітету Юрій СЕРБІН запропонував винести проект Житлового кодексу на повторне друге читання замість третього читання, для того, щоб мати можливість вносити до проекту зміни. За його словами, третє читання не дозволяє вносити до законопроекту зауваження.

Разом із тим В.РИБАК зазначив, що необхідний час для інформування населення про положення проекту Житлового кодексу, прийнятого в першому читанні, а також для внесення змін і обговорення проекту з громадськими організаціями.

«Ми розглядаємо сьогодні закон із точки зору другого читання. Після цього ми повинні ще раз обговорити це питання, якщо потрібно, залучити громадські організації», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що парламент найближчим часом не розглядатиме проекти Трудового й Житлового кодексів.

Нагадаємо, проектом Житлового кодексу планується повернути стягнення пені з боржників із оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від оплачуваної суми, допускається примусове виселення з житла громадян у разі невчасної сплати або несплати кредиту, взятого на придбання житла.