У Львові сьогодні урочисто відзначать 100-річчя будинку на Валовій

У Львові сьогодні урочисто відзначатимуть 100 років побудови будинку на вулиці Валовій, 11.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з цієї нагоди відбудеться незвичний концерт - з балконів будинку-кам’яниці, а також частування львів‘ян і гостей міста солодощами і гарячим пивом.

Будинок на вулиці Валовій, 11 побудований у стилі неоготики, постав на місці розібраних застарілих будинків на замовлення власників ділянки - Берл і Сабіни Фінклерів за проектом Артура Шлеєна у 1910 році. Своєрідною візитівкою кам’яниці є її архітектурний декор роботи скульптора Тадеуша Блотніцкого – середньовічні рицарі із щитами, на яких зображено герб Львова (зліва) та герб земель Галичини і Волині (справа).

Довідка УНІАН. У різні часи в будинку на вулиці Валовій, 11 діяли торгові, фінансові установи та бюро. Серед довоєнних мешканців були капітан Адам Оттокар, дантист Генрик Аллерганд, доктор Валеріан Мадєвський, Ігнацій Райсс.

У будинку діяли приватні кабінети доктора Леопольда Алексанровича та Юзефа Фриша, адвокатське бюро Леона Райха, механічна майстерня «Континент» Юліана Ломаги, Акційний Галицький купецький банк.

У радянські часи – перукарня, а пізніше - один з найбільших комісійних магазинів Львова та ательє індпошиву «Лілея».