Комуністи переслідуватимуть дружину Ющенка, доки Артекові не повернуть ордени

Активісти КПУ не припинять акцій протесту у зв`язку з візитом до Криму дружини Президента України – глави Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000" Катерини ЮЩЕНКО, поки на головну стелу Міжнародного дитячого центру "Артек" не повернуть ордени Леніна та Дружби народів.

Про це йдеться в коментарі лідера кримських комуністів, народного депутата України Леоніда ГРАЧА, текст якого переданий УНІАН.

Головний комуніст Криму підкреслив: "якщо радянські ордени не будуть повернені на своє законне місце, то акції протесту в Криму наростатимуть". Л.ГРАЧ також висловив думку, що візит К.ЮЩЕНКО до Криму для участі у форумі "Відродження, оновлення і розвиток людини" носить "помилковий характер гуманістичної місії".

Як повідомляв УНІАН, кримські комуністи другий день блокують проїзд кортежу К.ЮЩЕНКО. Так, 24 квітня активісти КПУ і Союзу радянських офіцерів Криму спробували перешкодити в`їзду кортежу дружини Президента до "Артека", а сьогодні заважали проїзду кортежу біля Лозовської школи-інтернату. Крім того, як стало відомо з повідомлення прес-служби кримського Республіканського комітету КПУ, сьогодні ж кримські комуністи зажадали від К.ЮЩЕНКО повернути радянські ордени «Артеку» під час її відвідин української школи-гімназії в Сімферополі. За даними КПУ, активісти акції влаштували "барабанний бій від десятків держаків прапорів і транспарантів" по даху автомобіля, в якому знаходилася дружина Президента.

Радянські ордени були зняті із стели "Артека" на початку квітня. За даними прес-служби МДЦ, після проведення ряду робіт ордена будуть повернуті на місце.

Л.Грач направив звернення на ім`я Президента України з вимогою розібратися в ситуації з "демонтажем" орденів.