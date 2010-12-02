Євро на міжбанку повзе вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9670/7,9760, на 12:00 ціни зросли до 7,9785/7,9825 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2536/0,2540, на 12:00 ціни піднялися до 0,2544/0,2545. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 31,3596 (-0,1204).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3135/1,3137, а на 12:00 зросли до 1,3184/1,3186. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 10,4635/10,4805, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5150/10,5265.