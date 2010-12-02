Завтра в Україні - від 13° морозу до 20° тепла

Завтра вночі в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та півдні, а вдень на більшій частині території країни переважно дощ; вдень у Карпатах сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у північній половині України місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

В Україні, крім північно-східної частини, туман. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східній, а вдень в південній та західній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на півночі Лівобережжя до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та в більшості південних областей вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 7-12° тепла; в Криму вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°.

У Київській області - вночі сніг та мокрий сніг, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Часом туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу з підвищенням вранці та вдень до 2° морозу - 2° тепла.

У Києві температура вночі 6-8° морозу з підвищенням вранці та вдень до 0-2° тепла.