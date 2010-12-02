Генпрокуратура пояснює, чому викликала свідка Тимошенко

Генеральна прокуратура України заявляє, що лідера ВО “Батьківщина”, колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО сьогодні викликали на допит до Управління з розслідування особливо важливих справ у якості свідка у зв’язку з видачею особисто нею розпорядження прем’єр-міністра, відповідно з якими у порушення закону були конвертовані та використані 200 млн. євро, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

В прес-службі також уточнили, що за фактом нецільового використання цих грошей службовими особами Державного казначейства та Міністерства фінансів України цього року порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 210 та ч. 2 ст. 211 КК України.