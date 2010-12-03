"Укрспирт" не буде приватизований

Парламент України зареєстрував законопроект про внесення «Укрспирту» в перелік об`єктів, які не підлягають приватизації.

Текст проекту закону про внесення зміни у Закон України "Про перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації" (реєстр. № 7414 від 2 грудня 2010 р.) опублікований на сайті Верховної Ради.

Ініціатор законопроекту - Кабінет міністрів України.

Документом пропонується внести зміни в перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, і внести до списку Державне підприємство спиртової і лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”.

У пояснювальній записці сказано, що необхідність доповнення переліку об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, пов`язана з рішенням уряду об`єднати в одній новоствореній юридичній особі ДП "Укрспирт" усі потужності з виробництва спирту етилового і всі потужності з виробництва лікеро-горілчаних виробів, що належать державі .

У зв`язку з цим відбувається реорганізація державних підприємств та об`єднань спиртової і лікеро-горілчаної промисловості, які відносяться до сфери управління Мінагрополітики, шляхом приєднання до державного підприємства "Укрспирт" із створенням на базі реорганізованих підприємств окремих підрозділів.

Оскільки реорганізовані підприємства та об`єднання спиртової і лікеро-горілчаної промисловості віднесені до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, то на Державне підприємство спиртової і лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" як на правонаступника майнових прав та обов`язків державних спиртових і лікеро-горілчаних підприємств треба поширити заборону відчуження з державної власності.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України постановою №672 від 28 липня 2010 р. ліквідував державний концерн спиртової і лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») і створив державне підприємство спиртової і лікеро-горілчаної промисловості (державне підприємство «Укрспирт»), яке стало правонаступником концерну «Укрспирт».

ДП «Укрспирт» створене на базі майна концерну «Укрспирт», державних підприємств та об`єднань спиртової і лікеро-горілчаної промисловості з віднесенням підприємства до сфери управління Міністерства аграрної політики.

Також постановою передбачена реорганізації державних підприємств та об`єднань спиртової і лікеро-горілчаної промисловості, які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики, шляхом приєднання до державного підприємства «Укрспирт», виділення майна, з використанням якого виготовляється підакцизна продукція, і передачі такого майна «Укрспирту».

Держпідприємство «Укрспирт» уповноважене здійснювати експорт етилового і плодового спирту та оптову торгівлю ними.