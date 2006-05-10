”Укрзалізниця” змилувалася на 16%

Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ заявляє, що з 1 червня ціни на залізничні квитки для пасажирів підвищаться не на 50%, як планувалося, а, в середньому, на 34%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Як відзначили в прес-службі, фінпланом на 2006 рік, який вже погоджено з Міністерством фінансів, передбачено підвищення тарифів з 1 червня на пасажирські перевезення на 50%. Водночас, як пояснив В.ГЛАДКІХ, для пасажирів квитки подорожчають, в середньому, на 34%, оскільки вартість додаткових зборів, які нараховуються при покупці квитків, не зміниться.

За словами керівника галузі, навіть після підвищення тарифів, проїзд в поїздах буде дешевшим, ніж в автобусах і маршрутках.

Нагадаємо, планується, що на найближчому засіданні уряду буде затверджено фінплан "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, в квітні В.ГЛАДКІХ повідомив, що з 1 червня ц.р. планується підвищити ціни на квитки на залізничні перевезення пасажирів на 50%. За його словами, далі планується підвищити тарифи на пасажирські залізничні перевезення на 10% - з 1 січня 2007 року, потім ще на 10% - з 1 квітня і знову на 10% - з 1 липня 2007 року.