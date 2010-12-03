Поставки зерна з України заблоковано

Через невидачу Міністерством економіки ліцензій на експорт зерна в рамках розподілених квот, поставки зернових з України заблоковані.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.

«Розподілені квоти (на експорт зерна – УНІАН) не узаконені шляхом видачі ліцензій. Ліцензії на експорт Міністерство економіки до цих пір не видало. Мало роздавати сьогодні, але це засідання не відбулося, воно перенесене на 8 грудня», - повідомив Л.КОЗАЧЕНКО.

При цьому він висловив сумнів, що до кінця року трейдери встигнуть експортувати зерно в рамках виділених квот.

«У мене є оперативні дані, що на 1 грудня в портах і на кораблях загальна кількість продукції становить приблизно 183 тис. тонн, в основному це кукурудза і соняшник - 78 тис. тонн і 8 тис. тонн відповідно. Це мізерна кількість, яка нічого не вирішує», - сказав Л.КОЗАЧЕНКО.

При цьому він підкреслив низьку купівельну активність на внутрішньому ринку зерна. «Сьогодні трейдери не купують зерно, тому що ніхто не вірить у те, що одержить квоти. Зерно лежить, і купують його тільки тваринницькі комплекси, які годують худобу», - зазначив Л.КОЗАЧЕНКО. За його словами, за рахунок цих закупівель формується внутрішня ціна, яка на кукурудзу на 550-580 грн. нижча світових цін.

«Сільськогосподарський виробник втрачає в ціні, що позначиться на майбутньому врожаї, тому що немає обігових коштів. Одержуючи меншу ціну за те зерно, яке йде через квотування, він не зможе купити мінеральні добрива, які сьогодні дорожчають», - додав голова Асоціації фермерів і приватних землевласників (АФЗУ) Микола МІРКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономіки 12 листопада розподілило квоти на експорт зернових в обсязі понад 2 млн. тонн.

Постанова «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» Кабінетом міністрів України прийнята 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці й суміш пшениці й жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзу – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введено терміном до 31 грудня 2010 року.