Вартість котеджів під Києвом (по районах)

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в листопаді 2010 року знизилася на 0,30% (3 дол.) – до 964 дол. за 1 кв.м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 156,9 тисяч доларів.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період знизилася на 0,21% (3 дол.) – до 1287 дол./кв.м за середньої ціни 204,7 тис. дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зниження вартості котеджів зафіксоване в Бориспільському районі – на 0,17% (2 дол.) – до 1337 дол./кв.м, Києво-Святошинському, – на 0,08% (1 дол.) – до 1351 дол./кв.м, Макарівському – на 0,58% (5 дол.) – до 898 дол./кв.м, Бородянському – на 0,12% (1 дол.) – до 894 дол./кв.м, Обухівському районі – на 0,64% (10 дол.) – до 1479 дол./кв.м, Васильківському, – на 0,30% (3 дол.) – до 926 дол./кв.м, Броварському, – на 0,26% (2 дол.) – до 939 дол./кв.м, Вишгородському – на 0,47% (на 4 дол.) – до 936 дол./кв.м, Переяслав-Хмельницькому районі – на 0,37% (2 дол.) – до 411 дол./кв.м, Фастівському районі – на 0,45% (2 дол.) – до 493 дол./кв.м.

При цьому стабілізація вартості житла відбулася в Кагарлицькому районі – на рівні 629 дол./кв.м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в жовтні 2010 року знизилася на 0,59% (6 дол.) – до 967 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 159,4 тис. дол.; за січень-вересень 2010 року виросла на 4,16% (39 дол.) – до 973 дол. за 1 кв.м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,1 тис. дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).