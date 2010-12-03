У Херсоні за один день 50 людей поламали руки-ноги

За вчорашній день у Херсоні 50 людей отримали переломи через падіння на слизьких вулицях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні охорони здоров`я міської ради обласного центру, протягом 2 грудня до медичних установ міста за допомогою з приводу травм, отриманих у зв`язку з несприятливими погодними умовами, звернулися 86 херсонців, з яких у 50 поставлено діагноз «перелом кісток».

У ніч на 2 грудня в Херсоні йшов дощ, а вранці температура опустилася на 3-4 градуси нижче нуля, внаслідок чого на вулицях міста утворилася ожеледь.