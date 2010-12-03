Янукович звільнив з Мінфіну людину Азарова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1073/2010 звільнив Тетяну ЄФИМЕНКО з посади заступника міністра фінансів України

Як наголошується в оприлюдненому на сайті голови держави указі, Т.ЄФИМЕНКО звільнено з посади відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" (досягнення державним службовцем граничного віку). Тетяна Іванівна народилася в Ризі 5 грудня 1950 р.

Двічі голову Запорізької податкової адміністрації (1999-2002 і 2004-2005) звільняють з Мінфіну втретє. У 2003 році вона два місяці пробула директором Департаменту зведеного бюджету і більше року - директором фінансового НДІ при міністерстві; у 2006-2008 – заступник міністра; на нинішній посаді з березня ц.р.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Президента, сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Інтер», яке вийде в ефір в неділю, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що наступного тижня може ухвалити кадрові рішення щодо деяких посадовців, які були відповідальними за розробку Податкового кодексу.