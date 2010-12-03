Президент Сирії запрошує українські компанії

Президент Сирії Башар АЛЬ-АСАД запрошує українські компанії взяти участь у реалізації низки інфраструктурних проектів у його країні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Надзвичайно важливою є участь українських компаній у низці інфраструктурних проектів, які реалізуються в Сирії. Зараз реалізуються масштабні проекти з об`єднання наших залізниць, автомобільних доріг, нафто- й газопроводів, а також ліній електропередач із сусідніми країнами. Ці проекти оцінюються в мільярди доларів. Ми вітаємо участь українських інженерних компаній у цих проектах», – зазначив президент Сирії.