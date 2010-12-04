Азаров: чому Росія діє такими випереджаючими темпами?

На сьогодні питання про створення двох спільних підприємств: з видобутку метану в Україні та спільної розробки шельфу Чорного моря між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпромом» перебуває на рівні обговорення пропозицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Поки що процес створення цих підприємств не пройшов юридичну та організаційну стадії. Поки це ще на рівні пропозицій. І я прихильник того, щоб ми всі ці пропозиції розглядали в загальному контексті всіх наших відносин у сфері постачання транзиту газу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що на даний момент по цій темі не може нічого сказати більш конкретно. «Зараз я нічого конкретного вам сказати поки не можу», - заявив прем`єр-міністр.

Також він зазначив, що не слід буквально сприймати заяви з російського боку про те, що якийсь факт вже відбувся. У цьому контексті М.АЗАРОВ згадав пропозицію прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу», зроблену в квітні ц.р.

«Поставимо запитання, чому Росія діє такими випереджаючими темпами? Це – нормальний прийом у переговорному процесі, якщо ти хочеш чогось досягти. Але з квітня по грудень пройшло чимало часу, і, як ви знаєте, ніякого злиття не відбулося», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що Росія і Україна ведуть переговори з газових питань, і Україна намагається досягти вигідного для себе результату.

Як повідомляв УНІАН, днями ВАТ «Газпром» заявило про досягнуті на зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКО домовленості створити два спільних підприємства з НАК «Нафтогаз Україна»: з видобутку вугільного метану і освоєння структури Палласа на шельфі Чорного моря.

У свою чергу, Міністерство палива та енергетики України заявило, що питання створення таких СП дійсно обговорювалося на зустрічі у Москві, що відбулася 1 грудня, однак нічого не повідомляє про досягнуті з цього приводу домовленості.