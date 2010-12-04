Янукович дав доручення готуватися до 90-річчя Берегового

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

“З метою вшанування пам`яті уславленого сина українського народу, льотчика-космонавта, громадського діяча Георгія Тимофійовича Берегового та з нагоди відзначення у 2011 році 90-річчя від дня його народження” В.ЯНУКОВИЧ доручив “Кабінету Міністрів України розробити у двомісячний строк та затвердити план заходів з відзначення 90-річчя від дня народження Григорія Берегового, передбачивши, зокрема проведення у квітні 2011 року у місті Києві, населених пунктах, пов`язаних із життям та діяльністю Григорія Берегового, урочистостей з нагоди 90-річчя від дня його народження за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості; проведення у вищих навчальних закладах, які готують спеціалістів для аерокосмічної галузі, військових частинах тематичних заходів, присвячених життю та діяльності Григорія Берегового; перевидання творів Григорія Берегового, зокрема українською мовою, видання літератури та фотоальбому про його життя та діяльність”.

Також уряду доручено організувати “карбування ювілейної монети, присвяченої 90-річчю від дня народження Григорія Берегового; випуск в обіг поштової марки і конверта на відзнаку 90-річчя від дня народження Григорія Берегового, здійснення спецпогашення поштової марки; створення нових, оновлення існуючих експозицій у краєзнавчих музеях населених пунктів, пов`язаних із життям та діяльністю видатного льотчика-космонавта”.

Кабінету міністрів доручено забезпечити започаткування проведення в Україні щорічних змагань з авіаційно-технічних видів спорту на честь Г.Берегового та сприяти розвитку в Україні музеїв авіації та космонавтики; надання підтримки розвитку авіаційно-технічних спортивних клубів для підлітків та юнацтва.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено “розробити регіональні плани заходів щодо відзначення 90-річчя від дня народження Григорія Берегового та забезпечити їх реалізацію”.

Кабінету міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено опрацювати питання щодо присвоєння в установленому порядку навчальним закладам, військовим частинам, науковим установам імені Г.Берегового, відповідного найменування вулиць, проспектів, майданів у населених пунктах.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення 90-річчя від дня народження Г.Берегового.

***

Нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає Г.БЕРЕГОВОГО своїм названим батьком. У грудні 1978 року завдяки зверненню депутата Верховної Ради СРСР Георгія Берегового до Донецького обласного суду обидві судимості (1967 і 1970 років) В ЯНУКОВИЧА були погашені. Пізніше Береговий допоміг йому стати членом КПРС і взяв на посаду свого помічника і довіреної особи. Льотчик-космонавт помер 1995 року, він похований у Москві на Новодевічому кладовищі.