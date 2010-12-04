"Жигулі" врізалися в автобус: шестеро людей - у лікарні
12:34, 04 грудня 2010Суспільство
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ДТП на трасі Бориспіль-Запоріжжя
У Дніпропетровській області внаслідок зіткнення "Жигулів" та автобуса травмовано шестеро осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося вчора о 08.20 на 435 км автодороги Бориспіль-Запоріжжя. Водій автомобіля "ВАЗ 210934" при виконанні обгону на слизькій ділянці дороги не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом "Мерседес Бенц".
Після зіткнення автобус з`їхав у кювет, де перекинувся. Внаслідок ДТП водій та п`ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до місцевої лікарні.
Ведеться слідство.
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