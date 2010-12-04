У Сумах відкрилася виставка робіт 14-річної дівчинки-інваліда

У Сумах відкрита виставка робіт 14-річної Даринки БЕЗКОСТОЇ - дівчинки-інваліда, яка малює пальцями ніг.

Як передає кореспондент УНІАН, її роботи виставлені в Сумській бібліотеці-філії №17.

Дівчинка хвора на важку форму ДЦП: сама не пересувається, погано розмовляє.

«Але вона має величезне бажання творити і повноцінно жити», - розповіли в бібліотеці організатори виставки.

Лише недавно Даша почала малювати фарбами, і це їй вдається робити фізично нелегко.

Свій талант дівчинка відкрила п`ять років тому, а опановувати образотворче мистецтво їй допомагає викладач Сумської художньої школи Сергій ЛЕБЕДЕНКО.