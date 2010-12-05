Спирт розводили водою і продавали як горілку

У Чернігові ліквідовано підпільний цех з виробництва лікеро-горілчаної продукції. Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області.

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернігівській області, відпрацьовуючи ринки міста, викрили підпільний цех із виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. Оперативники встановили і затримали всіх осіб, причетних до скоєння цього злочину. Організатор та двоє його спільників, розбавляючи харчовий спирту водою, виготовляли й реалізовували фальсифікат через розгалужену мережу клієнтів з продажу фальсифікованої продукції без реєстрації у встановленому законом порядку.

У правопорушників вилучено понад тонну спирту, близько 8600 пляшок готової продукції та обладнання.

Слідчий відділ Чернігівської міліції порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), яка карається штрафом від п`ятисот до тисячі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.