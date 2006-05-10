Новий власник ”Криворіжсталі” має контраргументи

Адміністрація ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (МСКР) надіслала голові Фонду державного майна України Валентині СЕМЕНЮК листа, в якому висловлює свою незгоду із заявою Фонду про невиконання новим власником заводу договірних зобов`язань купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Яке ідеться в повідомленні відділу по зв`язках із ЗМІ меткомбінату, переданому в УНІАН, так керівництво підприємства відреагувало на повідомлення ЗМІ з посиланням на прес-службу ФДМУ, в яких Mittal Steel Germany Gmb та адміністрацію заводу звинувачують у невиконанні умов договору купівлі пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь».

Адміністрація «Міттал Стіл Кривий Ріг» заявляє про те, що умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» від 28 жовтня 2005 року № КПП-497 виконуються. «Про виконання інвестзобов`язань сказано в акті Фонду державного майна України, складеному за результатами перевірки, проведеної на МСКР», - підкреслюється в повідомленні підприємства.

У повідомленні наводиться вислів голови адміністрації по кадрах і зв`язках з громадськістю МСКР Франка ПАННІРА щодо заяви ФДМУ про розірвання договору купівлі-продажу «Криворіжсталі»: «Заявляти про розірвання договору через існуючі розбіжності в трактуванні одного пункту зобов`язань при тому, що всі інші, а їх майже 60, виконуються, - нелогічно і неправильно». На думку Ф.ПАННІРА, аргументи, які наводив ФДМУ під час попередніх зустрічей для пояснення своєї позиції щодо спірних пунктів, непереконливі.

На меткомбінаті вважають, що зауваження, вказані в акті перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь», мають розглядатися не як порушення умов договору покупцем, а як існуючі між ним і ФДМУ розбіжності в розумінні виконання деяких норм договору через різне тлумачення сторонами цих норм.

При цьому адміністрація МСКР зазначає, що «ФДМУ як одна із сторін договору, перш ніж робити заяви про можливе звернення до суду з приводу розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь», має право звернутися до суду за тлумаченням спірних норм цього договору. Тільки після отримання роз`яснення спірних норм ФДМУ міг би приймати відповідні рішення», - сказано в заяві керівництва «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Фонд державного майна України заявив про намір звернутися до суду, якщо новий власник ВАТ «Криворіжсталь» - компанія Mittal Steel Germany GmbH впродовж 30 днів не виконає інвестзобов`язань, до виконання яких у Фонду є претензії (виплата «тринадцятої» зарплати і збільшення тарифу щодо оплати праці, виходячи з мінімального прожиткового рівня - УНІАН).

Такі висновки зробила Комісія із питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь» за результатами своєї роботи з 14 по 25 квітня 2006 року.

* * * У листопаді 2005 року контрольний пакет ВАТ «Криворіжсталь» у розмірі 93,02% статутного фонду придбала компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина). Згодом комбінат був перейменований у «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Відмінною рисою умов договору по «Криворіжсталі» є великий блок соціальних зобов`язань, які мав виконати новий власник. Зобов`язання нового власника «Криворіжсталі» щодо «соціалки» детально розписані в 19-ти пунктах договору купівлі-продажу меткомбінату.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. Майже 90% продукції комбінат поставляє на експорт.