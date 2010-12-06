У Польщі від морозів загинули 37 осіб

У Польщі за перші п`ять морозних днів грудня 2010 р. загинули 37 осіб, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Національний рятувальний центр. Більшість із загиблих були безхатченками, які не змогли знайти теплих притулків, а намагалися сховатися в неопалених залишених будинках і в садових альтанках. Загалом з початку періоду сильного похолодання загинули 52 особи.

Найхолоднішим регіоном виявилося Підляське воєводство на кордоні з Литвою і Білоруссю. Температура там трималася від мінус 27 до мінус 32 градусів за Цельсієм. Через морози і сильний снігопад у країні було порушено залізничне і автомобільне сполучення. На період холодів закрилися деякі школи і держустанови.