25-річний чоловік загинув, пірнувши в ополонку після лазні
20:54, 08 грудня 2010Суспільство
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...а 10-річний хлопчик провалився на річці
На Житомирщині в селі Параніно Ємільчинського району у воді загинув 25-літній чоловік. Він пірнув в ополонку, щоб охолодитися після лазні, однак переохолодження виявилося надмірним – молодий чоловік від нього загинув.
Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків Головного управління МНС України в Житомирській області.
Також, інформує ГУ МНС Житомирщини, того ж дня трагедія сталася в селі Смолдерів Баранівського району. Десятирічний хлопчик загинув, провалившись під кригу на річці Смолка. Врятувати його не встигли, згодом водолази витягнули тіло з води.
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