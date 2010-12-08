25-річний чоловік загинув, пірнувши в ополонку після лазні

На Житомирщині в селі Параніно Ємільчинського району у воді загинув 25-літній чоловік. Він пірнув в ополонку, щоб охолодитися після лазні, однак переохолодження виявилося надмірним – молодий чоловік від нього загинув.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків Головного управління МНС України в Житомирській області.

Також, інформує ГУ МНС Житомирщини, того ж дня трагедія сталася в селі Смолдерів Баранівського району. Десятирічний хлопчик загинув, провалившись під кригу на річці Смолка. Врятувати його не встигли, згодом водолази витягнули тіло з води.