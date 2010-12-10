На "Дніпрово-Деснянське міжріччя" виділено 100 тисяч

У Чернігівській області виділено майже 100 тис. грн. на розробку проекту національного природного парку "Дніпрово-Деснянське міжріччя".

Як повідомили УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області, національний природний парк "Дніпровсько-Деснянське міжріччя" планується створити на базі існуючого регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський", що розташований на території Козелецького району.

Кошти на розробку проекту створення парку виділено з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Крім того, в управлінні розглядається можливість створення на території 3 районів Чернігівської області регіонального ландшафтного парку "Козацький", що орієнтовно займатиме площу 10 тис. га.

Загалом природно-заповідний фонд Чернігівщини на початок грудня налічує 656 об`єктів загальною площею 253,2 тис. га, що становить 7,6 % площі області (середній відсоток заповідності по Україні - 5,1%).