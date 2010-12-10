Рівненщина та Астраханська область РФ підписали угоду

Керівники Рівненської та Астраханської області Російської Федерації підписали угоду про торгово-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю між регіонами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, угоду підписали голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ та губернатор Астраханської області Олександр ЖИЛКІН під час візиту до Астрахані рівненської делегації.

За словами В.БЕРТАША, угода про співпрацю стане добрим стартом для розвитку економіки обох регіонів. Зокрема, за його словами, Рівненщина готова експортувати до Росії не тільки будівельні матеріали, продукцію машинобудівної і хімічної галузі, а й зацікавити східних сусідів харчовою та деревообробною промисловістю.

Добрим фоном для розвитку економічної співпраці стане й культурний обмін на основі культурно-історичних традицій наших народів, додав губернатор Рівненщини.

У ході візиту до Астраханської області також було досягнуто домовленостей і про спільне виробництво товарів та послуг, постачання сировини. На думку начальника Головного управління економіки та інвестиційної політики ОДА Ігоря ТИМОШЕНКА, це балансує експортно-імпортні потоки. Оскільки, пояснив він, за десять місяців цього року обсяг імпорту з Росії в області зріс майже вп’ятеро, тоді як експорт зменшено на чверть. Нині присутність російського капіталу в економіці області не перевищує 6% від обсягу прямих іноземних інвестицій.