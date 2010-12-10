Суд США посмертно помилував Джима Моррісона

У четвер влада Флориди посмертно помилувала знаменитого музиканта Джима Моррісона, якому в 1969 році було пред`явлено звинувачення в непристойній поведінці, повідомляє Reuters.

Моррісон був засуджений до шести місяців в`язниці за інцидент під час концерту The Doors у березні 1969 року: знаходячись на сцені в нетверезому стані, він частково оголився і вживав непристойні вирази.

Суд не встиг ухвалити рішення по його апеляції – Джим Моррісон помер у 1971 році в Парижі у віці 27 років.

Газета.ру