У WikiLeаks засвітився український мільярдер

Джуліан Ассанж виклав на свій сайт WikiLeaks чергову порцію документів. У неї потрапив і український бізнес, точніше, його активи: йдеться про документи під грифом «Цілком таємно», що потрапили в Мережу з американського Держдепу. Про це пише « КП в Україні

У доповідній записці, складеній для користування керівництвом США, міститься інформація про природні ресурси, інфраструктурні об`єкти, транспортний потенціал країн світу, які можуть бути корисні для Штатів. Збирати дані доручили особисто американським послам у країнах перебування, причому дипломатам настійно не рекомендувалося консультуватися з урядами держав.

«Потрібна інформація про ті ресурси й об`єкти, втрата яких може критично позначитися на здоров`ї населення, економічній безпеці, і/або національній безпеці Сполучених Штатів, - пояснюється в записці. - Рапорти необхідно подати до березня 2009 року».

Посли чудово впоралися зі своєю роботою. Тепер кожен уряд у кожній країні світу може знати, яку саме галузь економіки або який саме об`єкт цікавить Держдеп США у його державі. Наприклад, китайці точно знають, що в сферу інтересів Штатів потрапляє кабель телефонного зв`язку між Китаєм і самими Штатами, а одна з німецьких компаній розробляє хімікати, без яких Вашингтон не зможе обходитися.

Відносно України Вашингтон обмежився скромною згадкою хімічної і феросплавної промисловості, а також металургії без згадки окремих заводів.

Цікаво й те, що в доповідній записці «між рядків» згадуються конкретні активи з видобутку високоякісної марганцевої руди, що «знаходяться в Західній Австралії». Йдеться про гігантську копальню Woodie Woodie, яка належить компанії Consolidated Minerals українського мільярдера Геннадія Боголюбова. За деякими даними, австралійська руда з цього родовища є найкращою в світі, що дозволяє використовувати її при виробництві високотехнологічного устаткування і в металургійній промисловості.

***Геннадій Боголюбов народився в Дніпродзержинську. Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. Свій бізнес починав з торгівлі комп`ютерною технікою, а в 1992 році став одним із засновників «Приватбанку».

За даними журналу «Фокус», навесні цього року його статки перевищили 2,7 мільярда доларів, а сам Геннадій Боголюбов знаходиться на 4 місці в списку найбагатших людей України. Його статок оцінили і за кордоном: у 2008 році Боголюбов зайняв 260 місце в списку найбагатших людей планети, що складається журналом «Forbes».