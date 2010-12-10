У справі отруєння Ющенка вперше допитали Сацюка

У справі про отруєння колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА вперше був допитаний колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК.

Про це в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№276 (3700) від 10 грудня) заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Але якщо говорити про щось нове у цій справі - днями ми допитали в Москві колишнього першого заступника СБУ Володимира САЦЮКА, на чиїй дачі 5 вересня 2004 року, як уже не раз повідомлялося, і відбулася та вечеря, під час якої ЮЩЕНКО нібито і був отруєний. Офіційно САЦЮКА у присутності наших представників і за нашим дорученням допитували слідчі Генпрокуратури Росії. Він дав свідчення. Які - поки що говорити не можу. Але це був його перший допит у рамках справи з отруєння ЮЩЕНКА. Раніше він нами не допитувався», - сказав він.

За словами В.ПШОНКИ, В.САЦЮК допитувався як свідок, оскільки у нього і не було іншого процесуального статусу - ні підозрюваним, ні обвинуваченим у цій кримінальній справі він не був і в розшук не оголошувався.

Генпрокурор відзначив, що В.САЦЮК знову висував версію, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було. «Ця версія ідентична тій, яку він висунув і зараз. Але уточнив низку епізодів і обставин, дуже важливих для слідства, яких раніше ми не мали», - сказав він.

Водночас, наголосив В.ПШОНКА, щоб остаточно у всьому розібратися, потрібні повторні зразки крові В.ЮЩЕНКА. «Але їх немає. Адже в процесі попереднього відбору, зберігання і транспортування результатів аналізів було допущено ряд порушень. Наприклад, пробірки із зразками не були належним чином опечатані, що, у свою чергу, не виключало доступу до них сторонніх. Були й інші питання. На жаль, вони відкриті і сьогодні», - сказав він.