Завтра на Майдані відкриють парк розваг та ковзанку

Завтра, 11 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відкривається безкоштовний парк розваг та льодова ковзанка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Урочисте відкриття відбудеться о 17.00.

Як зазначають в мерії, парк розваг для маленьких киян та гостей столиці на центральній площі столиці із 12 атракціонів та 10 дитячих майданчиків працюватиме щодня з 12.00 до 20.00 упродовж усіх новорічних та різдвяних свят - до 19 січня 2011 року.

Режим роботи ковзанки: з 08.00 до 22.00 (щодня).