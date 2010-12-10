Дніпроавіа пропонує 516 мільйонів за держпакет акцій МАУ

Авіакомпанія "Дніпроавіа" пропонує 516 млн. грн. за державний пакет акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (61,58%) і вважає, що держава повинна продати пакет акцій МАУ на відкритому конкурсі.

Про це йдеться у листі «Дніпроавіа», направленому голові ФДМУ Олександру РЯБЧЕНКУ, який є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, нагадавши, що ФДМУ прийняла рішення про приватизацію державного пакета акцій МАУ у кількості 335 тис. простих іменних акцій сумарною номінальною вартістю 63 449 000,00 грн., що становить 61,58% статутного капіталу товариства, у "Дніпроавіа" наголосили, що авіакомпанія зацікавлена в придбанні державного пакету акцій МАУ та має таку можливість за рахунок власних коштів, фінансової підтримки з боку акціонерів, фінансових компаній, у тому числі міжнародних.

Як підкреслюється в листі, "Авіаційна компанія "Дніпроавіа", яка є однією з провідних, найбільш авторитетних та досвідчених авіакомпаній на ринку України, готова залучити необхідний капітал як для придбання державного пакету акцій вказаної авіакомпанії, так і для оновлення парку повітряних суден, підвищення професійного рівня персоналу СЗАТ "Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", здійснення інших необхідних заходів для поліпшення виробничо-економічних показників цієї авіакомпанії.

При цьому в листі зазначається, що на сьогодні було оприлюднено офіційну позицію ФДМУ про те, що прийнятною ціною при продажу державного пакету акцій МАУ є не менш ніж 250 млн. грн.

При цьому у “Дніпроавіа” наголосили, що “ми готові сплатити за пакет акцій СЗАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 516 841 000 грн. (еквівалент 65 млн. доларів США) та вважаємо це справедливою ринковою ціною, про що свідчить думка авторитетних незалежних експертів, оцінювачів”. “Нам також відомо, що зацікавлені в придбанні пакету акцій деякі інші українські та іноземні компанії”, - зазначається також у листі.

На переконання “Дніпроавіа”, єдиною можливістю отримати справедливу ринкову ціну за пакет акцій СЗАТ "Авіакомпанія "МАУ" є застосування конкурентного способу продажу акцій.

“У відповідності до ч. і ст.15 Закону України "Про приватизацію державного майна", що визначає способи приватизації, передбачено продаж акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців.

Загальновідомим фактом є та обставина, що дефіцит державного бюджету України зараз становить понад 100 млрд. грн.

Однією з основних цілей приватизації, згідно зі ст.2 Державної програми приватизації, є надходження коштів від приватизації до державного бюджету України. Ст. 11 Державної програми приватизації визначено також необхідність досягнення максимального економічного ефекту від приватизації”, - йдеться у листі.

Тому, вважають у “Дніпроавіа”, є доцільним при приватизації державного пакету акцій СЗАТ "Авіакомпанія "МАУ" застосувати такий спосіб продажу пакету акцій, як проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону як єдиний можливий, доцільний та ефективний, що в змозі забезпечити отримання максимальної справедливої ринкової ціни за об`єкт приватизації, тобто забезпечити надходження до державного бюджету України якнайбільшої суми, досягти максимального економічного ефекту від приватизації. В зв’язку з цим “Дніпроавіа” просить ФДМУ видати відповідний наказ.

“У разі проведення конкурсу з використанням відкритості ціни за принципом аукціону з продажу пакету акцій ЗСАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", ми будемо приймати у ньому участь, а у разі перемоги докладемо усіх зусиль для забезпечення ефективної роботи СЗАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"”, - запевнили в “Дніпроавіа”.