На Майдані пройде Благодійний різдвяний ярмарок

На Майдані Незалежності у Києві з 16 грудня по 9 січня проходитиме Благодійний різдвяний ярмарок «Три мішечки. Від Миколая до Різдва».

Про це повідомили УНІАН організатори заходу - Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви Московського патріархату.

Вони додали, що цю їхню ініціативу підтримала і київська влада. Зокрема, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вчора підписав відповідне розпорядження, в якому зазначено: «підтримати ініціативу УПЦ щодо проведення першого щорічного Благодійного різдвяного ярмарку».

Захід також підтримає Всеукраїнський благодійний фонд «Дорога майбутнього».

За словами організаторів, на час проведення Благодійного ярмарку головний майдан країни перетвориться на казкове містечко - із дерев’яними будиночками-лавками, поштою святого Миколая та сценою, на якій щодня виступатимуть дитячі творчі колективи.

Найбільш знаковими заходами ярмарку стануть запалення головної благодійної свічки та різдвяної зірки, фестиваль вертепів, парад янголів, що, за задумом авторів, нагадає киянам та гостям міста про давні традиції святкування Різдва.

На ярмарку можна буде придбати різноманітні ексклюзивні сувеніри, іграшки, продукти харчування.

«Протягом 25 днів різдвяний ярмарок «Три мішечки. Від Миколая до Різдва» буде епіцентром доброчинності у Києві. Купуючи гостинці та подарунки рідним і близьким, відвідувачі ярмарку зможуть купити подарунок сироті та залишити його у прозорій скриньці. Або залишити пожертву в одній із семи скриньок, кожна з яких відповідатиме дитячому закладу. В одному із будиночків буде встановлено банківський термінал, через який можна буде перерахувати кошти на спеціальний рахунок», - повідомили у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП.

Вирішити, кому саме подарувати свято, допоможе інсталяція «Три мішечки», де розмістять фотографії та історії семи дитячих будинків, що потребують допомоги.

«Упевнені, нам вдасться відродити традицію проведення благодійних різдвяних ярмарків та утвердити у суспільстві такі християнські чесноти, як любов, милосердя та допомога ближньому», - зазначають організатори.

Від часу незалежності України різдвяний ярмарок такого масштабу на головному майдані держави проводиться вперше.