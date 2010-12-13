Китайські лідери обіцяють стримати інфляцію
04:18, 13 грудня 2010Суспільство
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"Особливо болісна проблема"
Китайські лідери пообіцяли зберегти темпи економічного зростання в 2011 році, водночас намагаючись стримати інфляцію, повідомляє Бі-бі-сі.
Про це було оголошено через день після того, як з`ясувалося, що інфляція за два роки досягла рекордної позначки.
Кілька китайських міст вже запровадили прямий контроль задля обмеження зростання цін на продовольчі товари.
Кореспонденти передають, що інфляція - це особливо болісна проблема в Китаї, де бідні сім`ї витрачають до половини своїх доходів на продукти харчування.
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