Китайські лідери обіцяють стримати інфляцію

Китайські лідери пообіцяли зберегти темпи економічного зростання в 2011 році, водночас намагаючись стримати інфляцію, повідомляє Бі-бі-сі.

Про це було оголошено через день після того, як з`ясувалося, що інфляція за два роки досягла рекордної позначки.

Кілька китайських міст вже запровадили прямий контроль задля обмеження зростання цін на продовольчі товари.

Кореспонденти передають, що інфляція - це особливо болісна проблема в Китаї, де бідні сім`ї витрачають до половини своїх доходів на продукти харчування.