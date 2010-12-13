У чому найбільша небезпека нового Житлового кодексу?

Сьогодні біля стін Верховної Ради громадські активісти мають намір провести акцію протесту проти ухвалення у другому читанні проекту Житлового кодексу, запланованого на середину грудня.

Вони хочуть спалити проект в печі, повідомляє Deutsche Welle.

Крім спалення проекту Житлового кодексу громадські активісти планують оприлюднити маніфест проти цього кодексу та розповісти про всі загрози, які він становить для інтересів власників житла.

Як сказав один з організаторів акції, активіст молодіжної організації "Демократичний Альянс" Андрій СИДОРЕНКО, найбільшою небезпекою нового кодексу є позбавлення власників квартир права обирати компанії, які надаватимуть їм комунальні послуги. Написаний малозрозумілою громадянам бюрократичною мовою Житловий кодекс, за словами активіста, надає право призначати мешканцям будинків обслуговуючі компанії, яким для цього буде достатньо опублікувати список будинків у будь-якій газеті.

Відбір цих компаній, як повідомив А.СИДОРЕНКО, відбуватиметься за непрозорими критеріями. "Це буде черговий корупційний механізм. Отримати ліцензію зможуть одиниці. Ринок буде закритий. Буде існувати певна кількість управлінських компаній, які будуть фактично володіти всім житлово-комунальним комплексом", - заявив він.

За словами А.СИДОРЕНКА, у Києві вже зафіксовані випадки, коли забудовники накидали покупцям квартир у нових будинках новостворені управлінські компанії, які збирали плату за комунальні послуги в кілька разів вищу, ніж в середньому по Києву.

А.СИДОРЕНКО вважає, що Житловий кодекс слід узагалі скасувати. Натомість, на його думку, варто удосконалити вже існуючі закони, що врегульовують діяльність ЖЕКів та їхні відносини з власниками житла.