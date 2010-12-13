У Криму продовжили штормове попередження

У Криму продовжено штормове попередження на 13 грудня.

Як, передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Головного управління МНС України в АРК, сьогодні на території Криму очікується ожеледь і ожеледиця. Температура повітря - 2-5 градусів морозу, південний вітер із швидкістю 3-6 м/с.

Як зазначили в МНС Криму, проїзд автомобільними дорогами і гірськими перевалами автономії забезпечений. На дорогах чергують працівники і спецтехніка Служби автомобільних доріг АРК.

Штормове попередження у зв`язку з вторгненням арктичного холодного повітря і погіршенням погодних умов оголошене в Криму з 10 грудня.